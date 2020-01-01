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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1600160116021603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 483
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:52

Охрименко в видео рассказывал, что банка в 90-х принадлежала не понятно кому, там было акционерное общество типо МММ, 4000 компаний и физиков было много.

Охрименко это да,это эксперт,это даже можно сказать ГОЛОВА,бородатая)
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:18

  stadtisch написав:Охрименко в видео рассказывал, что банка в 90-х принадлежала не понятно кому, там было акционерное общество типо МММ, 4000 компаний и физиков было много.

Охрименко это да,это эксперт,это даже можно сказать ГОЛОВА,бородатая)

Ну и какая связь между уровнем эксперта и фактами им озвученными?
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 01:49

Моя карта в валюті

1. Є карта "мій комфорт" стандарт в доларах. Чи можу я наприклад закрити її та відкрити одночасно дві безкоштовні "моя карта" в доларах та євро?
2. В тарифах розрахунково-касове обслуговування пише СМС-банкінг додаткової карти буде не тарифікуватися або 120 грн. Тобто, якщо в мене буде 2 карти, то я додатково буду повинен платити? Чи ні?
olegmessi01
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:28

  olegmessi01 написав:1. Є карта "мій комфорт" стандарт в доларах. Чи можу я наприклад закрити її та відкрити одночасно дві безкоштовні "моя карта" в доларах та євро?
2. В тарифах розрахунково-касове обслуговування пише СМС-банкінг додаткової карти буде не тарифікуватися або 120 грн. Тобто, якщо в мене буде 2 карти, то я додатково буду повинен платити? Чи ні?

Ви можете открыть несколько валютных счетов, в разных или одинаковых валютах.
К каждому счету вы можете открыть ОДНУ основную карту и несколько дополнительных на своё имя или имя доверенного лица. МояКарта (МК) открывается бесплатно на срок до 5 лет, с бесплатным СМС-инфо. А вот дополнительная карта к МК открывается платно, но с бесплатным СМС-инфо.
Дерзайте. Удачи
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:22

clientage
Спасибо. То есть можно создать 2 счета в банке и просто иметь 2 беплатные МК или просто заплатить 120 грн за вторую МК, при этом имея только 1 счет?
olegmessi01
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:49

  olegmessi01 написав:clientage
Спасибо. То есть можно создать 2 счета в банке и просто иметь 2 беплатные МК или просто заплатить 120 грн за вторую МК, при этом имея только 1 счет?

Угу.
Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный.
Ну и допка будет только к тому же счету, в той же валюте! Вы ж хотели РАЗНЫЕ валюты :wink:
Учтите, шо валютные МК часто в дефиците в отд-ях и вам запросто предложат ПЛАТНЫЙ выпуск именной МК :( Можно открыть МК в разных отделениях одного города/области, главное шобы у них был одинаковый МФО (для сквозного обслуживания в пределах места проживания) :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:41

  clientage написав:Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный.

Мне перевыпустили по окончанию срока мгновенку МК бесплатно - выдали именную с чипом бесплатно, но без пейпасса, только именная чипованная карта
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:08

  Sanio написав:
  clientage написав:Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный.

Мне перевыпустили по окончанию срока мгновенку МК бесплатно - выдали именную с чипом бесплатно, но без пейпасса, только именная чипованная карта

Классно вам. Ничо, ощАд опомнится и через полгода снимет 120 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:33

  clientage написав:
  Sanio написав:
  clientage написав:Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный.

Мне перевыпустили по окончанию срока мгновенку МК бесплатно - выдали именную с чипом бесплатно, но без пейпасса, только именная чипованная карта

Классно вам. Ничо, ощАд опомнится и через полгода снимет 120 :)

Так это удобно! Есть другой банк,в нем у меня срочный в валюте,но по гривне чуть более 10 грн,звонил в КЦ,утверждали что в декабре перевыпустят,но в январе до сих пор нет,по причине... она стоит 150 грн,а их нет на счету. Банк,с иностранным капиталом
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:43

Re: Ощадбанк

  sens написав:она стоит 150 грн,а их нет на счету

Вот Сима и ощАд при перевыпуске списывают не задумываясь в овер :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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