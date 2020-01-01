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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:08
clientage написав: Sanio написав: clientage написав:
Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный.
Мне перевыпустили по окончанию срока мгновенку МК бесплатно - выдали именную с чипом бесплатно, но без пейпасса, только именная чипованная карта
Классно вам. Ничо, ощАд опомнится и через полгода снимет 120
Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:11
Sanio написав:
Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5
Оой, а шо это за карта такая?
А точно на тот же картсчет?
И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?
Фокус-покус какой-то
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:12
clientage написав: Sanio написав:
Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5
Оой, а шо это за карта такая?
А точно на тот же картсчет?
И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?
Фокус-покус какой-то
Із старих запасів, мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:14
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Sanio написав:
Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5
Оой, а шо это за карта такая?
А точно на тот же картсчет?
И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?
Фокус-покус какой-то
Із старих запасів, мабуть.
Но именная же. Я еще б поверил, шо безымянка как допка с остаточным сроком
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:22
clientage написав: Sanio написав:
Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5
Оой, а шо это за карта такая?
А точно на тот же картсчет?
И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?
Фокус-покус какой-то
Карта светилась как именная допка пока не окончился срок старой. Карта новая, была выпущена банком самостоятельно без предзаказа. Тот же счет, бесплатные СМС и р2р, но убили старый кабинет банкинга и нужно было регистрировать новую учетку.
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Sanio
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