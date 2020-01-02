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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:08
clientage написав: Sanio написав: clientage написав:
Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный.
Мне перевыпустили по окончанию срока мгновенку МК бесплатно - выдали именную с чипом бесплатно, но без пейпасса, только именная чипованная карта
Классно вам. Ничо, ощАд опомнится и через полгода снимет 120
Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:11
Sanio написав:
Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5
Оой, а шо это за карта такая?
А точно на тот же картсчет?
И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?
Фокус-покус какой-то
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:12
clientage написав: Sanio написав:
Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5
Оой, а шо это за карта такая?
А точно на тот же картсчет?
И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?
Фокус-покус какой-то
Із старих запасів, мабуть.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:14
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Sanio написав:
Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5
Оой, а шо это за карта такая?
А точно на тот же картсчет?
И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?
Фокус-покус какой-то
Із старих запасів, мабуть.
Но именная же. Я еще б поверил, шо безымянка как допка с остаточным сроком
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:22
clientage написав: Sanio написав:
Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5
Оой, а шо это за карта такая?
А точно на тот же картсчет?
И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?
Фокус-покус какой-то
Карта светилась как именная допка пока не окончился срок старой. Карта новая, была выпущена банком самостоятельно без предзаказа. Тот же счет, бесплатные СМС и р2р, но убили старый кабинет банкинга и нужно было регистрировать новую учетку.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:31
clientage написав: olegmessi01 написав:clientage
Спасибо. То есть можно создать 2 счета в банке и просто иметь 2 беплатные МК или просто заплатить 120 грн за вторую МК, при этом имея только 1 счет?
Угу.
Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный.
Ну и допка будет только к тому же счету, в той же валюте! Вы ж хотели РАЗНЫЕ валюты
Учтите, шо валютные МК часто в дефиците в отд-ях и вам запросто предложат ПЛАТНЫЙ выпуск именной МК
Можно открыть МК в разных отделениях одного города/области, главное шобы у них был одинаковый МФО (для сквозного обслуживания в пределах места проживания)
Ага, понял. Просто не знал что разные валюты это уже как разные счета.
За границей её тестили? Так как прочитал один коммент:
«Карта нормальная, еще бы комиссии убрали в особенности за пользование заграницей, так как очень дорого ей пользоваться вне Украины.»
И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут?
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:51
olegmessi01 написав:
И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут?
В ощАде, как и во многих др. банках есть комисс за конвертацию - 1%
Т.е. при оплате, например, в Венгрии(форинт), и с инвалютной и с грн. карты возьмут комисс 1%. Многие банки, которые типа не берут комисс, использут СВОЙ курс конвертации, куда и заложен тот 1% (ну може 0.7..0.8%). Вообщем нужно внимательно тарифы читать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:18
clientage написав: olegmessi01 написав:
И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут?
В ощАде, как и во многих др. банках есть комисс за конвертацию - 1%
Т.е. при оплате, например, в Венгрии(форинт), и с инвалютной и с грн. карты возьмут комисс 1%. Многие банки, которые типа не берут комисс, использут СВОЙ курс конвертации, куда и заложен тот 1% (ну може 0.7..0.8%). Вообщем нужно внимательно тарифы читать
Про 1% как раз и знал. Но например в Барселоне при оплате в евро с евровой карточки? По логике не должно быть никаких комиссий же.
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