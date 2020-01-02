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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1601160216031604 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 483 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 145 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 130 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 100 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 483 Додано: Чет 02 січ, 2020 19:08 clientage написав: Sanio написав: clientage написав: Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный. Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный.

Мне перевыпустили по окончанию срока мгновенку МК бесплатно - выдали именную с чипом бесплатно, но без пейпасса, только именная чипованная карта Мне перевыпустили по окончанию срока мгновенку МК бесплатно - выдали именную с чипом бесплатно, но без пейпасса, только именная чипованная карта

Классно вам. Ничо, ощАд опомнится и через полгода снимет 120 Классно вам. Ничо, ощАд опомнится и через полгода снимет 120

Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5 Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5 Sanio Повідомлень: 886 З нами з: 03.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:11 Re: Ощадбанк Sanio написав: Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5 Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5

Оой, а шо это за карта такая?

А точно на тот же картсчет?

И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?

Фокус-покус какой-то Оой, а шо это за карта такая?А точно на тот же картсчет?И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?Фокус-покус какой-то ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 29975 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2392 раз. Подякували: 3464 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:12 clientage написав: Sanio написав: Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5 Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5

Оой, а шо это за карта такая?

А точно на тот же картсчет?

И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?

Фокус-покус какой-то Оой, а шо это за карта такая?А точно на тот же картсчет?И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?Фокус-покус какой-то

Із старих запасів, мабуть. Із старих запасів, мабуть. http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 31149 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1563 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:14 Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Sanio написав: Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5 Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5

Оой, а шо это за карта такая?

А точно на тот же картсчет?

И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?

Фокус-покус какой-то Оой, а шо это за карта такая?А точно на тот же картсчет?И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?Фокус-покус какой-то

Із старих запасів, мабуть. Із старих запасів, мабуть.

Но именная же. Я еще б поверил, шо безымянка как допка с остаточным сроком Но именная же. Я еще б поверил, шо безымянка как допка с остаточным сроком ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 29975 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2392 раз. Подякували: 3464 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:22 clientage написав: Sanio написав: Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5 Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5

Оой, а шо это за карта такая?

А точно на тот же картсчет?

И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?

Фокус-покус какой-то Оой, а шо это за карта такая?А точно на тот же картсчет?И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?Фокус-покус какой-то

Карта светилась как именная допка пока не окончился срок старой. Карта новая, была выпущена банком самостоятельно без предзаказа. Тот же счет, бесплатные СМС и р2р, но убили старый кабинет банкинга и нужно было регистрировать новую учетку. Карта светилась как именная допка пока не окончился срок старой. Карта новая, была выпущена банком самостоятельно без предзаказа. Тот же счет, бесплатные СМС и р2р, но убили старый кабинет банкинга и нужно было регистрировать новую учетку. Sanio Повідомлень: 886 З нами з: 03.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:31 clientage написав: olegmessi01 написав: clientage

Спасибо. То есть можно создать 2 счета в банке и просто иметь 2 беплатные МК или просто заплатить 120 грн за вторую МК, при этом имея только 1 счет? Спасибо. То есть можно создать 2 счета в банке и просто иметь 2 беплатные МК или просто заплатить 120 грн за вторую МК, при этом имея только 1 счет?

Угу.

Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный.

Ну и допка будет только к тому же счету, в той же валюте! Вы ж хотели РАЗНЫЕ валюты

Учтите, шо валютные МК часто в дефиците в отд-ях и вам запросто предложат ПЛАТНЫЙ выпуск именной МК Можно открыть МК в разных отделениях одного города/области, главное шобы у них был одинаковый МФО (для сквозного обслуживания в пределах места проживания) Угу.Первая дополнительная карта-мнгновенка (без чипа) выпускается бесплатно. А платно МК выпускаются именные и с чипом(бесконтактом). Перевыпуск МК (через 5 лет) только платный.Ну и допка будет только к тому же счету, в той же валюте! Вы ж хотели РАЗНЫЕ валютыУчтите, шо валютные МК часто в дефиците в отд-ях и вам запросто предложат ПЛАТНЫЙ выпуск именной МКМожно открыть МК в разных отделениях одного города/области, главное шобы у них был одинаковый МФО (для сквозного обслуживания в пределах места проживания)

Ага, понял. Просто не знал что разные валюты это уже как разные счета.

За границей её тестили? Так как прочитал один коммент:

«Карта нормальная, еще бы комиссии убрали в особенности за пользование заграницей, так как очень дорого ей пользоваться вне Украины.»

И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут? Ага, понял. Просто не знал что разные валюты это уже как разные счета.За границей её тестили? Так как прочитал один коммент:«Карта нормальная, еще бы комиссии убрали в особенности за пользование заграницей, так как очень дорого ей пользоваться вне Украины.»И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут? olegmessi01

Повідомлень: 4 З нами з: 01.01.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:51 Re: Ощадбанк olegmessi01 написав: И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут? И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут?

В ощАде, как и во многих др. банках есть комисс за конвертацию - 1%

Т.е. при оплате, например, в Венгрии(форинт), и с инвалютной и с грн. карты возьмут комисс 1%. Многие банки, которые типа не берут комисс, использут СВОЙ курс конвертации, куда и заложен тот 1% (ну може 0.7..0.8%). Вообщем нужно внимательно тарифы читать В ощАде, как и во многих др. банках есть комисс за конвертацию - 1%Т.е. при оплате, например, в Венгрии(форинт), и с инвалютной и с грн. карты возьмут комисс 1%. Многие банки, которые типа не берут комисс, использут СВОЙ курс конвертации, куда и заложен тот 1% (ну може 0.7..0.8%). Вообщем нужно внимательно тарифы читать ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 29975 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2392 раз. Подякували: 3464 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:18 clientage написав: olegmessi01 написав: И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут? И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут?

В ощАде, как и во многих др. банках есть комисс за конвертацию - 1%

Т.е. при оплате, например, в Венгрии(форинт), и с инвалютной и с грн. карты возьмут комисс 1%. Многие банки, которые типа не берут комисс, использут СВОЙ курс конвертации, куда и заложен тот 1% (ну може 0.7..0.8%). Вообщем нужно внимательно тарифы читать В ощАде, как и во многих др. банках есть комисс за конвертацию - 1%Т.е. при оплате, например, в Венгрии(форинт), и с инвалютной и с грн. карты возьмут комисс 1%. Многие банки, которые типа не берут комисс, использут СВОЙ курс конвертации, куда и заложен тот 1% (ну може 0.7..0.8%). Вообщем нужно внимательно тарифы читать

Про 1% как раз и знал. Но например в Барселоне при оплате в евро с евровой карточки? По логике не должно быть никаких комиссий же. Про 1% как раз и знал. Но например в Барселоне при оплате в евро с евровой карточки? По логике не должно быть никаких комиссий же. olegmessi01

Повідомлень: 4 З нами з: 01.01.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:41 olegmessi01 написав: clientage написав: olegmessi01 написав: И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут? И вот думаю, на снятие денег в банкоматах то понятно, а вот в супермаркетах тоже комиссию берут?

В ощАде, как и во многих др. банках есть комисс за конвертацию - 1%

Т.е. при оплате, например, в Венгрии(форинт), и с инвалютной и с грн. карты возьмут комисс 1%. Многие банки, которые типа не берут комисс, использут СВОЙ курс конвертации, куда и заложен тот 1% (ну може 0.7..0.8%). Вообщем нужно внимательно тарифы читать В ощАде, как и во многих др. банках есть комисс за конвертацию - 1%Т.е. при оплате, например, в Венгрии(форинт), и с инвалютной и с грн. карты возьмут комисс 1%. Многие банки, которые типа не берут комисс, использут СВОЙ курс конвертации, куда и заложен тот 1% (ну може 0.7..0.8%). Вообщем нужно внимательно тарифы читать

Про 1% как раз и знал. Но например в Барселоне при оплате в евро с евровой карточки? По логике не должно быть никаких комиссий же. Про 1% как раз и знал. Но например в Барселоне при оплате в евро с евровой карточки? По логике не должно быть никаких комиссий же.

По идее не должно

Но! Есть такой прикол как DCC(динамическая конвертация). Продавец, прокатывая вашу карту в ПОСе видит, шо вы из Украины, и ваша родная валюта -- грн. Поэтому предлагает вам сделать оплату в родной грн. Более того, часто терминалы настроены на оплату по умолчанию в родной валюте туриста, ии пофиг, шо карта в евро -- терминал снимет оплату в грн (с евровой то карты) с конвертацией... и тут рисуется т.н. двойная конвертация евро-грн-евро -- до 3% выходит влет Поэтому советую туристам всегда требовать на кассе за рубежом оплату в "локал каренси, плиииз"

В третьи страны (не с юсд и не с евро) мне вааще нравится брать грн-кредитки -- полюбэ будет комисс, а кредитные в грейсе как-то не так жалко тратить, и часто у кредитных и НЕТ комисс за конвертацию



ПС. Кстати, в Неньке Убер проводит оплату в тугриках с ДиСиСи По идее не должноНо! Есть такой прикол как DCC(динамическая конвертация). Продавец, прокатывая вашу карту в ПОСе видит, шо вы из Украины, и ваша родная валюта -- грн. Поэтому предлагает вам сделать оплату в родной грн. Более того, часто терминалы настроены на оплату по умолчанию в родной валюте туриста, ии пофиг, шо карта в евро -- терминал снимет оплату в грн (с евровой то карты) с конвертацией... и тут рисуется т.н. двойная конвертация евро-грн-евро -- до 3% выходит влетПоэтому советую туристам всегда требовать на кассе за рубежом оплату в "локал каренси, плиииз"В третьи страны (не с юсд и не с евро) мне вааще нравится брать грн-кредитки -- полюбэ будет комисс, а кредитные в грейсе как-то не так жалко тратить, и часто у кредитных и НЕТ комисс за конвертациюПС. Кстати, в Неньке Убер проводит оплату в тугриках с ДиСиСи ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 29975 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2392 раз. Подякували: 3464 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:16 Sanio написав: clientage написав: Sanio написав: Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5 Мне менеджер сообщила, что ничего не снимет, ведь карта без пейпасса и сроком только на 1 год, а не на 5

Оой, а шо это за карта такая?

А точно на тот же картсчет?

И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?

Фокус-покус какой-то Оой, а шо это за карта такая?А точно на тот же картсчет?И точно с бесплатными СМС-инфо и входным р2р?Фокус-покус какой-то

Карта светилась как именная допка пока не окончился срок старой. Карта новая, была выпущена банком самостоятельно без предзаказа. Тот же счет, бесплатные СМС и р2р, но убили старый кабинет банкинга и нужно было регистрировать новую учетку. Карта светилась как именная допка пока не окончился срок старой. Карта новая, была выпущена банком самостоятельно без предзаказа. Тот же счет, бесплатные СМС и р2р, но убили старый кабинет банкинга и нужно было регистрировать новую учетку.

У меня один в один. Так что случай не единичный. У меня один в один. Так что случай не единичный. atcan1948

Повідомлень: 60 З нами з: 10.01.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1601160216031604 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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