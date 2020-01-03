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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1602160316041605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 483
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:27

Re: Ощадбанк

Круто добавил сегодня в ощад24 карту ексима, перевел за раз ₴20000, комиссия всего ₴3, не знал, что ощадовцы так настроили. Молодцы.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:43

  vadymbanker написав:Круто добавил сегодня в ощад24 карту ексима, перевел за раз ₴20000, комиссия всего ₴3, не знал, что ощадовцы так настроили. Молодцы.

Ваащето мона нашару, на МК
Розмір комісії:
• 5 грн. при здійсненні переказу на картку Ощадбанку, окрім переказів на карти, відкриті за пакетом "Мій комфорт" - комісія відсутня;
https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php ... 1505732584
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:06

Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:Круто добавил сегодня в ощад24 карту ексима, перевел за раз ₴20000, комиссия всего ₴3, не знал, что ощадовцы так настроили. Молодцы.

Ваащето мона нашару, на МК
Розмір комісії:
• 5 грн. при здійсненні переказу на картку Ощадбанку, окрім переказів на карти, відкриті за пакетом "Мій комфорт" - комісія відсутня;
https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php ... 1505732584
я кидаю на мiй рахунок, на мк потом платное снятие или под 0,2%+2грн перекидывать на мiй рахунок, на моей сумме комиссия больше бы была таким образом, а так всего ₴3 на перевод в ₴20000.
vadymbanker
 
Повідомлень: 388
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:22

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:на мк потом платное снятие

ну да, МК не для обнала
Но СЭП оттуда и размещение на депо бесплатны тоже
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29982
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2392 раз.
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  #<1 ... 1602160316041605
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