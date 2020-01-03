Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:27
Круто добавил сегодня в ощад24 карту ексима, перевел за раз ₴20000, комиссия всего ₴3, не знал, что ощадовцы так настроили. Молодцы.
vadymbanker
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:43
vadymbanker написав:
Круто добавил сегодня в ощад24 карту ексима, перевел за раз ₴20000, комиссия всего ₴3, не знал, что ощадовцы так настроили. Молодцы.
Ваащето мона нашару, на МК
Розмір комісії:
• 5 грн. при здійсненні переказу на картку Ощадбанку, окрім переказів на карти, відкриті за пакетом "
Мій комфорт
" - комісія відсутня;
https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php ... 1505732584
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:06
clientage написав: vadymbanker написав:
Круто добавил сегодня в ощад24 карту ексима, перевел за раз ₴20000, комиссия всего ₴3, не знал, что ощадовцы так настроили. Молодцы.
Ваащето мона нашару, на МК
Розмір комісії:
• 5 грн. при здійсненні переказу на картку Ощадбанку, окрім переказів на карти, відкриті за пакетом "
Мій комфорт
" - комісія відсутня;
https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php ... 1505732584
я кидаю на мiй рахунок, на мк потом платное снятие или под 0,2%+2грн перекидывать на мiй рахунок, на моей сумме комиссия больше бы была таким образом, а так всего ₴3 на перевод в ₴20000.
vadymbanker
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:22
vadymbanker написав:
на мк потом платное снятие
ну да, МК не для обнала
Но СЭП оттуда и размещение на депо бесплатны тоже
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 29982
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2392 раз.
Подякували: 3465 раз.
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2
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:39
clientage написав: vadymbanker написав:
на мк потом платное снятие
ну да, МК не для обнала
Но СЭП оттуда и размещение на депо бесплатны тоже
есть еще способ, за 15 дней можно бесплатно обналичить, хоть миллионы.
vadymbanker
Повідомлень: 389
З нами з: 05.06.16
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:52
atcan1948 написав:
У меня один в один. Так что случай не единичный.
У мене схожа ситуація, але випустили неіменну полосату на 4 роки, самі без нагадування і безкоштовно до того ж самого рахунку. І також просто прибила свій аккаунт і зареєструвала новий. Вже півтора роки, комісій немає
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asp
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