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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1603160416051606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 483
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 18:25

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:А з Пишки на Сіму в Ощад24 в якій ціні?
І скільки пущає?
1%+₴5, не более 14999 за один раз, ₴65k маx в день. Либо сепом бесплатно, но тогда у симы платный вход.

У Симы если за входной СЭП берет 1%, то и за входной р2р тоже будет 1%. Это комиссия карты (как и у КдВ Привата и Платівки Таси) :)
Вы уверенны? Кто-то проверял?
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 19:03

  vadymbanker написав:
clientage написав:У Симы если за входной СЭП берет 1%, то и за входной р2р тоже будет 1%. Это комиссия карты (как и у КдВ Привата и Платівки Таси) :)
Вы уверенны? Кто-то проверял?

Уверен. Проверял почти 2 года назад
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 20:44

  clientage написав:
  vadymbanker написав:
clientage написав:У Симы если за входной СЭП берет 1%, то и за входной р2р тоже будет 1%. Это комиссия карты (как и у КдВ Привата и Платівки Таси) :)
Вы уверенны? Кто-то проверял?

Уверен. Проверял почти 2 года назад

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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:40

Re: Ощадбанк

друзья, 10 мес. по карте не было движений (с 0-вым балансом), если пополнить в кассе - снимут задним числом 10*20грн за неактивность? Нужные мне моб. сбережения не окупят :))
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