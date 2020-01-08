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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 січ, 2020 18:25
clientage написав: vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:А з Пишки на Сіму в Ощад24 в якій ціні?
І скільки пущає?
1%+₴5, не более 14999 за один раз, ₴65k маx в день. Либо сепом бесплатно, но тогда у симы платный вход.
У Симы если за входной СЭП берет 1%, то и за входной р2р тоже будет 1%. Это комиссия карты (как и у КдВ Привата и Платівки Таси)
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Додано: Суб 04 січ, 2020 19:03
vadymbanker написав: clientage написав:
У Симы если за входной СЭП берет 1%, то и за входной р2р тоже будет 1%. Это комиссия карты (как и у КдВ Привата и Платівки Таси)
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Уверен. Проверял почти 2 года назад
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Додано: Суб 04 січ, 2020 20:44
clientage написав: vadymbanker написав: clientage написав:
У Симы если за входной СЭП берет 1%, то и за входной р2р тоже будет 1%. Это комиссия карты (как и у КдВ Привата и Платівки Таси)
Вы уверенны? Кто-то проверял?
Уверен. Проверял почти 2 года назад
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:40
друзья, 10 мес. по карте не было движений (с 0-вым балансом), если пополнить в кассе - снимут задним числом 10*20грн за неактивность? Нужные мне моб. сбережения не окупят
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