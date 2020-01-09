Вы уверенны? Кто-то проверял?clientage написав:
У Симы если за входной СЭП берет 1%, то и за входной р2р тоже будет 1%. Это комиссия карты (как и у КдВ Привата и Платівки Таси)
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Додано: Суб 04 січ, 2020 18:25
Re: Ощадбанк
Вы уверенны? Кто-то проверял?
Додано: Суб 04 січ, 2020 19:03
Уверен. Проверял почти 2 года назад
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 січ, 2020 20:44
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:40
Re: Ощадбанк
друзья, 10 мес. по карте не было движений (с 0-вым балансом), если пополнить в кассе - снимут задним числом 10*20грн за неактивность? Нужные мне моб. сбережения не окупят )
Додано: Сер 08 січ, 2020 19:12
Якщо поповните і зразу на МЗ не встигнуть нічого забрати.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:40
Ставки
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:56
Це менше ніж облікова ставка НБУ, а ще ж податок слід заплатити.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:23
vadymbanker
с понедельника будут? сейчас в ощад24 ставка в баксах на год 3.75
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:31
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:32
Re: Ощадбанк
на листе написано с 15, завтра полноценный банковский рабочий, столбируйте, особенно 3-6мес
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