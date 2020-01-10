Uvaha! Z 13.01.20 rehuliarni platezhi i shablony na dovil'ni rekvizyty bez IBAN budut neaktyvnymy. Bud laska, stvorit' novi v Oschad 24/7. oschadbank.ua/iban
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:58
Re: Ощадбанк
Щойно СМС прийшла...
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:14
prepaid мгновенная карта Ощадбанка
Комрады, подскажите кто встречался с такой ситуаций, какие есть варианты решить вопрос :
Ранее была препейд карта Ощада (мгновенка, электронный кошелек, привязанный к номеру телефона).
Знакомые на нее по ошибке положили деньги.
Сама карта , к сожалению, утеряна. Но есть номер карты, срок действия и активный номер телефона, куда приходят смс.
Какие есть варианты вывести деньги при налии выше описанных условий? Можно здесь , можно в личку.
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:14
Re: Ощадбанк
Вчера знакомая пыталась оплатить за садик на счет IBAN через Ощад24/7, давало отлуп с формулировкой "Превышен лимит количества операций". После тяжелого и продолжительного общения с несколькими операторами поддержки выяснилось, что Ощад24/7 не может отправлять платежи на счета IBAN, в которых 14-я цифра с конца 1,8 или 9, идите платите в кассе
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:25
14-я цифра с конца скорее всего должна быть 2.
1 - это кассовые счета
8,9 - небалансовые счета.
Имхо имеет смысл уточнить номер счета.
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:30
Сегодня выяснилось, у другого человек, 14-я цифра - 2, все равно отлуп с той же формулировкой.
Шото там криворукие поломали.
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