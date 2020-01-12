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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1604160516061607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 483
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:58

Re: Ощадбанк

Щойно СМС прийшла...
Uvaha! Z 13.01.20 rehuliarni platezhi i shablony na dovil'ni rekvizyty bez IBAN budut neaktyvnymy. Bud laska, stvorit' novi v Oschad 24/7. oschadbank.ua/iban
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:14

prepaid мгновенная карта Ощадбанка

Комрады, подскажите кто встречался с такой ситуаций, какие есть варианты решить вопрос :

Ранее была препейд карта Ощада (мгновенка, электронный кошелек, привязанный к номеру телефона).
Знакомые на нее по ошибке положили деньги.

Сама карта , к сожалению, утеряна. Но есть номер карты, срок действия и активный номер телефона, куда приходят смс.

Какие есть варианты вывести деньги при налии выше описанных условий? Можно здесь , можно в личку.
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:14

Re: Ощадбанк

Вчера знакомая пыталась оплатить за садик на счет IBAN через Ощад24/7, давало отлуп с формулировкой "Превышен лимит количества операций". После тяжелого и продолжительного общения с несколькими операторами поддержки выяснилось, что Ощад24/7 не может отправлять платежи на счета IBAN, в которых 14-я цифра с конца 1,8 или 9, идите платите в кассе :shock:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:25

  Ferlakur написав: После тяжелого и продолжительного общения с несколькими операторами поддержки выяснилось, что Ощад24/7 не может отправлять платежи на счета IBAN, в которых 14-я цифра с конца 1,8 или 9, идите платите в кассе :shock:


14-я цифра с конца скорее всего должна быть 2.
1 - это кассовые счета
8,9 - небалансовые счета.
Имхо имеет смысл уточнить номер счета.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:30

  Aps написав:
  Ferlakur написав: После тяжелого и продолжительного общения с несколькими операторами поддержки выяснилось, что Ощад24/7 не может отправлять платежи на счета IBAN, в которых 14-я цифра с конца 1,8 или 9, идите платите в кассе :shock:


14-я цифра с конца скорее всего должна быть 2.
1 - это кассовые счета
8,9 - небалансовые счета.
Имхо имеет смысл уточнить номер счета.


Сегодня выяснилось, у другого человек, 14-я цифра - 2, все равно отлуп с той же формулировкой.
Шото там криворукие поломали.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:02

Ощадбанк

  Ferlakur написав:Сегодня выяснилось, у другого человек, 14-я цифра - 2, все равно отлуп с той же формулировкой.
Шото там криворукие поломали.

Вчера платил с мобильного на ИБАН 2600 за услуги ООО. Платеж прошел нормально.
Сегодня проверил - "платіж виконаний успішно". К сожалению, связи с бухгалтерией ООО нет. Узнаю по факту выполнения услуги через 5 дней. Или отлупа.
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:01

Re: Ощадбанк

Мій на открытый в ощаде24 депозит договор вообще выдает? Или лучше по старинке в отделении столбитса?
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:29

Re: Ощадбанк

  escobar написав:Мій на открытый в ощаде24 депозит договор вообще выдает?

Останнім часом не видає. :(
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