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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:46
По мобильным заощадженням не снижают?
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Ferlakur
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:52
Отец получил муниципальную платёжную карту, но настойчиво рекомендовал ему оформить "Моя карта" для избавления от SMS по той карте. Оказывается по "Моя карта" страховка какая-то платная есть. Что за новшества?
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MASolomko
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