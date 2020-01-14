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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1605160616071608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:46

Re: Ощадбанк

По мобильным заощадженням не снижают?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3281
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:52

Re: Ощадбанк

Отец получил муниципальную платёжную карту, но настойчиво рекомендовал ему оформить "Моя карта" для избавления от SMS по той карте. Оказывается по "Моя карта" страховка какая-то платная есть. Что за новшества?
MASolomko
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Повідомлень: 1599
З нами з: 08.03.18
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  #<1 ... 1605160616071608
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