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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1605160616071608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:46

Re: Ощадбанк

По мобильным заощадженням не снижают?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:52

Re: Ощадбанк

Отец получил муниципальную платёжную карту, но настойчиво рекомендовал ему оформить "Моя карта" для избавления от SMS по той карте. Оказывается по "Моя карта" страховка какая-то платная есть. Что за новшества?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:06

  MASolomko написав:Отец получил муниципальную платёжную карту, но настойчиво рекомендовал ему оформить "Моя карта" для избавления от SMS по той карте. Оказывается по "Моя карта" страховка какая-то платная есть. Что за новшества?

Регулятор наголосив :!: https://news.finance.ua/ua/news/-/45686 ... yi-poslugy :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:13

  MASolomko написав:Отец получил муниципальную платёжную карту, но настойчиво рекомендовал ему оформить "Моя карта" для избавления от SMS по той карте. Оказывается по "Моя карта" страховка какая-то платная есть. Что за новшества?

Это не новшества, а вымогательство страховок "для плана"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:30

  super_mohito написав:З 15.01.2020 року зниження ставок по депо річних:

в грн 13%
в долл 2.5%
в євро 1,75


кто знает , насколько позволяет пополнять вклады открытые онлайн :?:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:43

  sens написав:
  super_mohito написав:З 15.01.2020 року зниження ставок по депо річних:

в грн 13%
в долл 2.5%
в євро 1,75


кто знает , насколько позволяет пополнять вклады открытые онлайн :?:

Знаю...але не скажу. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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