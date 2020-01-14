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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:46
Re: Ощадбанк
По мобильным заощадженням не снижают?
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:52
Re: Ощадбанк
Отец получил муниципальную платёжную карту, но настойчиво рекомендовал ему оформить "Моя карта" для избавления от SMS по той карте. Оказывается по "Моя карта" страховка какая-то платная есть. Что за новшества?
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:06
Регулятор наголосив https://news.finance.ua/ua/news/-/45686 ... yi-poslugy
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:13
Это не новшества, а вымогательство страховок "для плана"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:30
кто знает , насколько позволяет пополнять вклады открытые онлайн
никому не верю
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:43
Знаю...але не скажу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:07
может дать ссылку на анекдот как заинтересовать дурака??
никому не верю
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:18
можно дати лінку на ютуб для спамерів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:55
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