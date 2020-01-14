|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:06
Re: Ощадбанк
Ребята! Только что открыл на год с нулевым балансом в ощад24, еще есть 15 дней на внесение денег! Столбируйте. Все бонусы за сумму, зарплату, пенсию применяются, все добавляется, сразу сумму первичную депозита вбивайте, с нулевым балансам по карте, все получается.
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:18
vadymbanker
а по лімітах?
ходять чутки-мутки що цього року ощад піде у фонд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:22
Re: Ощадбанк
Разве шо застолбить ставку на +15дн если прям щас нема грошей
Но помните, шо депо в течение срока пополняется ток на сумму открытия
Сумму открытия мона вносить частями в течение 15дн (т.е. дн. открытия +14дн) и если в конце этого срока сумма не будет внесена окончательно, то она вернется на счета в банки-отправители.
... делайте хоть что-нибудь!
|