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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:06
Re: Ощадбанк
Ребята! Только что открыл на год с нулевым балансом в ощад24, еще есть 15 дней на внесение денег! Столбируйте. Все бонусы за сумму, зарплату, пенсию применяются, все добавляется, сразу сумму первичную депозита вбивайте, с нулевым балансам по карте, все получается.
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:18
vadymbanker
а по лімітах?
ходять чутки-мутки що цього року ощад піде у фонд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:22
Re: Ощадбанк
Разве шо застолбить ставку на +15дн если прям щас нема грошей
Но помните, шо депо в течение срока пополняется ток на сумму открытия
Сумму открытия мона вносить частями в течение 15дн (т.е. дн. открытия +14дн) и если в конце этого срока сумма не будет внесена окончательно, то она вернется на счета в банки-отправители.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:35
Re: Ощадбанк
это не страшно, в эксиме 66% вкладов физиков от 500тыс грн эквивалент и Банк дерьмо. Про участия Банка в Фонде, не задумывайтесь. Тут в целом нужно определяться.
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:55
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:19
а не 1?[/quote] то в евро пока один
никому не верю
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:40
Re: Ощадбанк
Год назад сестра оформляла эту карту в этом отделении — ничего такого не было...
Выдали "Моя карта" Visa с чипом, без ленты для подписи сзади. Впервые такую карту увидел.
PS Интересно сделали выдачу муниципальной карты: в день её получения сначала её на 30 грн пополнили, а затем с неё 30 грн сняли. Отец точно такое не проводил.
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59
Re: Ощадбанк
Да Ощад подобными вещами "страдает". Я несколько лет назад описывал ситауцию когда на мою новую карту, которая открывалась лишь ради бесплатного интернет-банкинга - через несколько дней после открытия положили, а потом сняли... 5 копеек . Самое смешное, что я сам был в это время на другом континенте, а карта лежала в сейфе. Обращение на ГЛ ни к чему не привело - они не смогли (а вернее не захотели) объяснить как такое возможно. Вангую что за "обороты" по новым картам какой-то бонус сотрудникам положен - вот они и изгаляются
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:20
Flamingo
скриншоты бы показать чтобы новые клиенты не брали карты ощада
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:59
Ну, поповнили-то - Бог з ними, а от факт, що і списати можуть без проблем і ніхто не в курсі, хто і як це зробив - от це уже, м'яко кажучи, неприємно. Сьогодні дароване, а завтра?
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