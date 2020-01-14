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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1607160816091610>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:06

Re: Ощадбанк

Ребята! Только что открыл на год с нулевым балансом в ощад24, еще есть 15 дней на внесение денег! Столбируйте. Все бонусы за сумму, зарплату, пенсию применяются, все добавляется, сразу сумму первичную депозита вбивайте, с нулевым балансам по карте, все получается.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:18

vadymbanker
а по лімітах?
ходять чутки-мутки що цього року ощад піде у фонд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:22

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Столбируйте

Разве шо застолбить ставку на +15дн если прям щас нема грошей :)
Но помните, шо депо в течение срока пополняется ток на сумму открытия
Сумму открытия мона вносить частями в течение 15дн (т.е. дн. открытия +14дн) и если в конце этого срока сумма не будет внесена окончательно, то она вернется на счета в банки-отправители.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:35

Re: Ощадбанк

greenozon написав:vadymbanker
а по лімітах?
ходять чутки-мутки що цього року ощад піде у фонд
это не страшно, в эксиме 66% вкладов физиков от 500тыс грн эквивалент и Банк дерьмо. Про участия Банка в Фонде, не задумывайтесь. Тут в целом нужно определяться.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Scholar написав:
  Ferlakur написав:По мобильным заощадженням не снижают?


А скільки зараз по МЗ в доларах?

2
а не 1?
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:19

  balance написав:
  Квесторе_поверніться написав:
А скільки зараз по МЗ в доларах?

2
а не 1?[/quote] то в евро пока один
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:40

Re: Ощадбанк

  Вкладчик1234 написав:Это не новшества, а вымогательство страховок "для плана"
Год назад сестра оформляла эту карту в этом отделении — ничего такого не было...

Выдали "Моя карта" Visa с чипом, без ленты для подписи сзади. Впервые такую карту увидел.

PS Интересно сделали выдачу муниципальной карты: в день её получения сначала её на 30 грн пополнили, а затем с неё 30 грн сняли. Отец точно такое не проводил.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59

Re: Ощадбанк

  MASolomko написав:PS Интересно сделали выдачу муниципальной карты: в день её получения сначала её на 30 грн пополнили, а затем с неё 30 грн сняли. Отец точно такое не проводил.

Да Ощад подобными вещами "страдает". Я несколько лет назад описывал ситауцию когда на мою новую карту, которая открывалась лишь ради бесплатного интернет-банкинга - через несколько дней после открытия положили, а потом сняли... 5 копеек ;). Самое смешное, что я сам был в это время на другом континенте, а карта лежала в сейфе. Обращение на ГЛ ни к чему не привело - они не смогли (а вернее не захотели) объяснить как такое возможно. Вангую что за "обороты" по новым картам какой-то бонус сотрудникам положен - вот они и изгаляются ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:20

Flamingo

скриншоты бы показать чтобы новые клиенты не брали карты ощада
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:59

  Flamingo написав:Вангую что за "обороты" по новым картам какой-то бонус сотрудникам положен - вот они и изгаляются

Ну, поповнили-то - Бог з ними, а от факт, що і списати можуть без проблем і ніхто не в курсі, хто і як це зробив - от це уже, м'яко кажучи, неприємно. Сьогодні дароване, а завтра?
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