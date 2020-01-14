С этим сложнее - карту-то я закрыл в октябре прошлого года, а сама операция была аж в 2016
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 00:33
С этим сложнее - карту-то я закрыл в октябре прошлого года, а сама операция была аж в 2016
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 15 січ, 2020 00:37
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