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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1607160816091610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:33

  proftpd66 написав:Flamingo

скриншоты бы показать чтобы новые клиенты не брали карты ощада

С этим сложнее - карту-то я закрыл в октябре прошлого года, а сама операция была аж в 2016
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:37

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Flamingo

скриншоты бы показать чтобы новые клиенты не брали карты ощада

С этим сложнее - карту-то я закрыл в октябре прошлого года, а сама операция была аж в 2016


Может вирус Петро украл?
proftpd66
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  #<1 ... 1607160816091610
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