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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 00:33
proftpd66 написав:Flamingo
скриншоты бы показать чтобы новые клиенты не брали карты ощада
С этим сложнее - карту-то я закрыл в октябре прошлого года, а сама операция была аж в 2016
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:37
Flamingo написав: proftpd66 написав:Flamingo
скриншоты бы показать чтобы новые клиенты не брали карты ощада
С этим сложнее - карту-то я закрыл в октябре прошлого года, а сама операция была аж в 2016
Может вирус Петро украл?
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proftpd66
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:23
clientage написав: vadymbanker написав:
Столбируйте
Разве шо застолбить ставку на +15дн если прям щас нема грошей
Но помните, шо депо в течение срока пополняется ток на сумму открытия
Сумму открытия мона вносить частями в течение 15дн (т.е. дн. открытия +14дн) и если в конце этого срока сумма не будет внесена окончательно, то она вернется на счета в банки-отправители.
А шо - так можно было?
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Scholar
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:32
Scholar написав: clientage написав: vadymbanker написав:
Столбируйте
Разве шо застолбить ставку на +15дн если прям щас нема грошей
Но помните, шо депо в течение срока пополняется ток на сумму открытия
Сумму открытия мона вносить частями в течение 15дн (т.е. дн. открытия +14дн) и если в конце этого срока сумма не будет внесена окончательно, то она вернется на счета в банки-отправители.
А шо - так можно было?
если впишите сумму большую , чем у вас на остатке - максимум , это через 15 дней не увидите в списке депозитов ваш вклад
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:16
Квесторе_поверніться написав:
Знаю...але не скажу.
по гривневым сам потестю - отправим СЕПом из разных источников на сумму вклада и ожидаем сообщения СМС о зачислении,если будет больше,чем 1 смс,то не все так плохо
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:24
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Знаю...але не скажу.
по гривневым сам потестю - отправим СЕПом из разных источников на сумму вклада и ожидаем сообщения СМС о зачислении,если будет больше,чем 1 смс,то не все так плохо
Правильно...все треба тестити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:33
ОщАду некуда деньги девать. Поменяли карты. Налили на кредитку (зарплатный проект) более 100т и многим. Сначала выдали зарплатную и 0 кредитную, а недавно в ИБ народ увидел огромные кредитные лимиты. Что можно поиметь с кредитки Ощада?
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lel
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:55
lel написав:
Что можно поиметь с кредитки Ощада?
Перейти на WORLD (выпуск на 5 лет за 300грн) и рубить КБ-риводсы, кажисть по 0.7..0.8%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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