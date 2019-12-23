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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1608160916101611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:33

Re: Ощадбанк

Кто знает какой процент в мобильных заощадженнях в долл и евро с 15.01 января? И где это написано?
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:49

  super_mohito написав:Кто знает какой процент в мобильных заощадженнях в долл и евро с 15.01 января? И где это написано?

В тарифах пишуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:06

  super_mohito написав:Кто знает какой процент в мобильных заощадженнях в долл и евро с 15.01 января? И где это написано?

"9% (для рахунків в гривні)
2% (для рахунків в доларах США)
1% (для рахунків в євро)"
Действующие тарифы от 23.12.19
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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