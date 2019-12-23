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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:33
Re: Ощадбанк
Кто знает какой процент в мобильных заощадженнях в долл и евро с 15.01 января? И где это написано?
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:49
В тарифах пишуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:06
"9% (для рахунків в гривні)
2% (для рахунків в доларах США)
1% (для рахунків в євро)"
Действующие тарифы от 23.12.19
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:17
vollena71
Благодарю.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:29
вклад на 6 месяцев ,пополняется на сумму более первоначальной
вклад на 12 , не пополнился на сумму выше начальной
на 18 месяцев не тестил - так как Банк возможно станет в один ряд с гусарами,провинциалами и мойками по сумме гарантирования
никому не верю
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:35
Re: Ощадбанк
Будьте внимательны на 9 и 18 месяцев при пролонгации дают 10%/1%/0.5% годовых! Без досрочного расторжения.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:14
да это фирменное наи.алово со стороны Ощада. У меня до мая пролонгировался под 14,5%,но под 10 его автопродлевать не стану
никому не верю
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