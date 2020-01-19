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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1609161016111612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:52

  Кассандра написав:vadymbanker ну ощад 24/7 мы ему подключим на МК. Смс по зарплатной карте можно отключить заявой в отделении?

Можна, так найнадійніше.
І в ІБ можна.
На теплій лінії теж.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:22

  Кассандра написав:vadymbanker ну ощад 24/7 мы ему подключим на МК. Смс по зарплатной карте можно отключить заявой в отделении?

Только заяву в 2х экземплярах и 2-й с отметкой о принятии оставьте себе, а то потом включают СМС просто так...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:13

Re: Ощадбанк

Шо значит повезло: 13 января пролонгировался годовой долларовый под 3.75% про который я случайно забыл и вспомнил только сейчас.
Как такое могло произойти? глюк ощада?
актуальные ставки намного меньше
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:31

  Andey написав:Шо значит повезло: 13 января пролонгировался годовой долларовый под 3.75% про который я случайно забыл и вспомнил только сейчас.
Как такое могло произойти? глюк ощада?
актуальные ставки намного меньше
така ставка якраз була дійсною до 15 січня)
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:38

  sens написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знаю...але не скажу.

по гривневым сам потестю - отправим СЕПом из разных источников на сумму вклада и ожидаем сообщения СМС о зачислении,если будет больше,чем 1 смс,то не все так плохо


вклад на 6 месяцев ,пополняется на сумму более первоначальной
вклад на 12 , не пополнился на сумму выше начальной
на 18 месяцев не тестил - так как Банк возможно станет в один ряд с гусарами,провинциалами и мойками по сумме гарантирования :)
на скільки я розумію тарифи, то депозит на 12 місяців щомісяця(до 8 місяця) можна поповняти на суму не вищу ніж сума початкового внеску
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