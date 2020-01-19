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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:52
Кассандра написав:vadymbanker
ну ощад 24/7 мы ему подключим на МК. Смс по зарплатной карте можно отключить заявой в отделении?
Можна, так найнадійніше.
І в ІБ можна.
На теплій лінії теж.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Нед 19 січ, 2020 13:22
Кассандра написав:vadymbanker
ну ощад 24/7 мы ему подключим на МК. Смс по зарплатной карте можно отключить заявой в отделении?
Только заяву в 2х экземплярах и 2-й с отметкой о принятии оставьте себе, а то потом включают СМС просто так...
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Додано: Нед 19 січ, 2020 23:13
Шо значит повезло: 13 января пролонгировался годовой долларовый под 3.75% про который я случайно забыл и вспомнил только сейчас.
Как такое могло произойти? глюк ощада?
актуальные ставки намного меньше
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Andey
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Додано: Нед 19 січ, 2020 23:31
Andey написав:
Шо значит повезло: 13 января пролонгировался годовой долларовый под 3.75% про который я случайно забыл и вспомнил только сейчас.
Как такое могло произойти? глюк ощада?
актуальные ставки намного меньше
така ставка якраз була дійсною до 15 січня)
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Додано: Нед 19 січ, 2020 23:38
sens написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Знаю...але не скажу.
по гривневым сам потестю - отправим СЕПом из разных источников на сумму вклада и ожидаем сообщения СМС о зачислении,если будет больше,чем 1 смс,то не все так плохо
вклад на 6 месяцев ,пополняется на сумму более первоначальной
вклад на 12 , не пополнился на сумму выше начальной
на 18 месяцев не тестил - так как Банк возможно станет в один ряд с гусарами,провинциалами и мойками по сумме гарантирования
на скільки я розумію тарифи, то депозит на 12 місяців щомісяця(до 8 місяця) можна поповняти на суму не вищу ніж сума початкового внеску
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:37
Сегодня 20 число, а банк до сих пор не перечислил деньги за субсидии, льготы коммунальщикам, хотя деньги давно на счету,....банк продолжает пользоваться чужими деньгами...и это государственный банк
правильной дорогой идете...
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OGO
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:48
OGO написав:
Сегодня 20 число, а банк до сих пор не перечислил деньги за субсидии, льготы коммунальщикам, хотя деньги давно на счету,....банк продолжает пользоваться чужими деньгами...и это государственный банк
А мона льготы (не субсидии) перечислять/монетезировать на другой банк (Приват, Альфа, УкрЭксИм)? Т.е. накатать заяву в Собесе со счетом НЕ в ощАде?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:50
clientage написав: OGO написав:
Сегодня 20 число, а банк до сих пор не перечислил деньги за субсидии, льготы коммунальщикам, хотя деньги давно на счету,....банк продолжает пользоваться чужими деньгами...и это государственный банк
А мона льготы (не субсидии) перечислять/монетезировать на другой банк (Приват, Альфа, УкрЭксИм)? Т.е. накатать заяву в Собесе со счетом НЕ в ощАде?
Конечно, а вы этого еще не сделали? Берёте бумажку с реквизитами в выбранном банке и прикладываете к заявлению в собесе, с просьбой платить деньги по указанному счету
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:01
Stringer написав: clientage написав: OGO написав:
Сегодня 20 число, а банк до сих пор не перечислил деньги за субсидии, льготы коммунальщикам, хотя деньги давно на счету,....банк продолжает пользоваться чужими деньгами...и это государственный банк
А мона льготы (не субсидии) перечислять/монетезировать на другой банк (Приват, Альфа, УкрЭксИм)? Т.е. накатать заяву в Собесе со счетом НЕ в ощАде?
Конечно, а вы этого еще не сделали? Берёте бумажку с реквизитами в выбранном банке и прикладываете к заявлению в собесе, с просьбой платить деньги по указанному счету
Ну льготница сама сходила, но похоже поздно. Т.к. теперь ощАд сам гасит ей на всю льготную сумму тока отопление, а она решила платить по-старому и теперь вылезла везде недоплата, а отопление переплачено в 2 раза. Ща я возьму кермо на себе, ото мы нарулим
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:03
Stringer написав:
Конечно, а вы этого еще не сделали?
А Ви знаєте таку практику? я не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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