RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1610161116121613>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:52

  Кассандра написав:vadymbanker ну ощад 24/7 мы ему подключим на МК. Смс по зарплатной карте можно отключить заявой в отделении?

Можна, так найнадійніше.
І в ІБ можна.
На теплій лінії теж.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31558
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:22

  Кассандра написав:vadymbanker ну ощад 24/7 мы ему подключим на МК. Смс по зарплатной карте можно отключить заявой в отделении?

Только заяву в 2х экземплярах и 2-й с отметкой о принятии оставьте себе, а то потом включают СМС просто так...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5713
З нами з: 20.01.15
Подякував: 364 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:13

Re: Ощадбанк

Шо значит повезло: 13 января пролонгировался годовой долларовый под 3.75% про который я случайно забыл и вспомнил только сейчас.
Как такое могло произойти? глюк ощада?
актуальные ставки намного меньше
Andey
 
Повідомлень: 978
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:31

  Andey написав:Шо значит повезло: 13 января пролонгировался годовой долларовый под 3.75% про который я случайно забыл и вспомнил только сейчас.
Как такое могло произойти? глюк ощада?
актуальные ставки намного меньше
така ставка якраз була дійсною до 15 січня)
balance
 
Повідомлень: 123
З нами з: 24.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:38

  sens написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знаю...але не скажу.

по гривневым сам потестю - отправим СЕПом из разных источников на сумму вклада и ожидаем сообщения СМС о зачислении,если будет больше,чем 1 смс,то не все так плохо


вклад на 6 месяцев ,пополняется на сумму более первоначальной
вклад на 12 , не пополнился на сумму выше начальной
на 18 месяцев не тестил - так как Банк возможно станет в один ряд с гусарами,провинциалами и мойками по сумме гарантирования :)
на скільки я розумію тарифи, то депозит на 12 місяців щомісяця(до 8 місяця) можна поповняти на суму не вищу ніж сума початкового внеску
balance
 
Повідомлень: 123
З нами з: 24.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:37

Горе банк

Сегодня 20 число, а банк до сих пор не перечислил деньги за субсидии, льготы коммунальщикам, хотя деньги давно на счету,....банк продолжает пользоваться чужими деньгами...и это государственный банк
правильной дорогой идете...
OGO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 26.03.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:48

  OGO написав:Сегодня 20 число, а банк до сих пор не перечислил деньги за субсидии, льготы коммунальщикам, хотя деньги давно на счету,....банк продолжает пользоваться чужими деньгами...и это государственный банк

А мона льготы (не субсидии) перечислять/монетезировать на другой банк (Приват, Альфа, УкрЭксИм)? Т.е. накатать заяву в Собесе со счетом НЕ в ощАде?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30109
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2401 раз.
Подякували: 3484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:50

  clientage написав:
  OGO написав:Сегодня 20 число, а банк до сих пор не перечислил деньги за субсидии, льготы коммунальщикам, хотя деньги давно на счету,....банк продолжает пользоваться чужими деньгами...и это государственный банк

А мона льготы (не субсидии) перечислять/монетезировать на другой банк (Приват, Альфа, УкрЭксИм)? Т.е. накатать заяву в Собесе со счетом НЕ в ощАде?

Конечно, а вы этого еще не сделали? Берёте бумажку с реквизитами в выбранном банке и прикладываете к заявлению в собесе, с просьбой платить деньги по указанному счету
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10389
З нами з: 23.01.13
Подякував: 302 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:01

  Stringer написав:
  clientage написав:
  OGO написав:Сегодня 20 число, а банк до сих пор не перечислил деньги за субсидии, льготы коммунальщикам, хотя деньги давно на счету,....банк продолжает пользоваться чужими деньгами...и это государственный банк

А мона льготы (не субсидии) перечислять/монетезировать на другой банк (Приват, Альфа, УкрЭксИм)? Т.е. накатать заяву в Собесе со счетом НЕ в ощАде?

Конечно, а вы этого еще не сделали? Берёте бумажку с реквизитами в выбранном банке и прикладываете к заявлению в собесе, с просьбой платить деньги по указанному счету

Ну льготница сама сходила, но похоже поздно. Т.к. теперь ощАд сам гасит ей на всю льготную сумму тока отопление, а она решила платить по-старому и теперь вылезла везде недоплата, а отопление переплачено в 2 раза. Ща я возьму кермо на себе, ото мы нарулим :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30109
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2401 раз.
Подякували: 3484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:03

Re: Ощадбанк

  Stringer написав:Конечно, а вы этого еще не сделали?

А Ви знаєте таку практику? я не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31558
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1610161116121613>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90, Ferlakur, kostya77, ol_zy, riwalir, stellassvitonline і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9051)
20.01.2020 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.