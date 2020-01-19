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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1610161116121613

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Конечно, а вы этого еще не сделали?

А Ви знаєте таку практику? я не знаю.

Не, от балды написал, как вы это часто практикуете :mrgreen:
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:09

  clientage написав:
  OGO написав:Сегодня 20 число, а банк до сих пор не перечислил деньги за субсидии, льготы коммунальщикам, хотя деньги давно на счету,....банк продолжает пользоваться чужими деньгами...и это государственный банк

А мона льготы (не субсидии) перечислять/монетезировать на другой банк (Приват, Альфа, УкрЭксИм)? Т.е. накатать заяву в Собесе со счетом НЕ в ощАде?


Уже три недели как можно это сделать в любое время! :)

Ранее - только перед началом нового летн/зимн сезона...
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:13

Re: Ощадбанк

  Stringer написав:вы это часто практикуете

Шо за предяви? :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:вы это часто практикуете

Шо за предяви? :mrgreen:

Шютка ;-)
На прошлой неделе заставил жену разобраться - как, когда и куда поступает наша льгота многодетной семьи, а то нам счета выставляют полные, а как учитывается и оплачивается льгота непонятно. Выяснилось, что кроме тетки в собесе вразумительно этого не может сказать, ни ощадбанк, ни поставщики. Она сама и посоветовала - типа чего вы меня будете по телефону каждый месяц дергать, несите реквизиты, пишите заяву, и сами платите куда хотите
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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