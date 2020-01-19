Не, от балды написал, как вы это часто практикуете
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:08
Не, от балды написал, как вы это часто практикуете
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:09
Уже три недели как можно это сделать в любое время!
Ранее - только перед началом нового летн/зимн сезона...
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:13
Re: Ощадбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:18
Шютка
На прошлой неделе заставил жену разобраться - как, когда и куда поступает наша льгота многодетной семьи, а то нам счета выставляют полные, а как учитывается и оплачивается льгота непонятно. Выяснилось, что кроме тетки в собесе вразумительно этого не может сказать, ни ощадбанк, ни поставщики. Она сама и посоветовала - типа чего вы меня будете по телефону каждый месяц дергать, несите реквизиты, пишите заяву, и сами платите куда хотите
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90, Ferlakur, kostya77, stellassvitonline і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|