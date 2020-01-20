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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
131
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:19

  greenozon написав:vadymbanker

може в ваший Кійовах і дєлают
а по регіонам - повний дохлий тухлий Ощ-АД !!!

:twisted:


Не є Ваша правда...в ці дні дійсно великі черги тих хто платить комуналь.
За пару днів розсосуться.
Банка вже не та шо була...і достатньо шустро кредитує навіть фізиків.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:25

Як «державний» «Ощадбанк» краде гроші бюджетників

Як «державний» «Ощадбанк» краде гроші бюджетників
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:32

  greenozon написав:Як «державний» «Ощадбанк» краде гроші бюджетників

Як «державний» «Ощадбанк» краде гроші бюджетників

Тема не розкрита...кидайте посилання на судові рішення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:06

  greenozon написав:"Ощадбанк у 2019 році зменшив кількість відділень на 303"

вірною дорогою ідем!
в ощ-Ад :)

Ээээ, они че там, этак бабушкам скоро негде будет топтаться для получения пенсий и оплаты коммуналки :o
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:10

  Квесторе_поверніться написав:Мій Пишка потрапив в відстаючі :(
http://finbalance.com.ua/news/nbu-v-oshchadbanku---naynizhchiy-na-rinku-pokaznik-dostatnosti-rehulyativnoho-kapitalu

Дык будто вчера такое наступило. Сколько выданных ощАдом и укрэксимбанком кредитных средств растворилось транзитом через счета фирм, приближенных к верхам - не счесть.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:16

Ощадбанк

escobar написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мій Пишка потрапив в відстаючі :(
http://finbalance.com.ua/news/nbu-v-oshchadbanku---naynizhchiy-na-rinku-pokaznik-dostatnosti-rehulyativnoho-kapitalu

Дык будто вчера такое наступило. Сколько выданных ощАдом и укрэксимбанком кредитных средств растворилось транзитом через счета фирм, приближенных к верхам - не счесть.
я знаю сколько выдано при януковиче, вышки бойко, укртелеком, креатив, гулливер, МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ УКРАДЕНО! А при пышном, прошу сообщите, не слышал про массовое воровство. Слышал про как малый-средний бизнес активно кредитуют, автокредиты выдают активно, тёплый дом, вот про это я слышал.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:41

  vadymbanker написав:А при пышном, прошу сообщите, не слышал про массовое воровство

Так вот же оно, под самым носом. Называется "stavki-z-150120-longatsiya.pdf".
Прошлый раз таким жлобским финтом Ощад украл у меня за квартал больше 3500 грн., после чего я забрал из него все до копейки.
Сейчас, если не переоформить годичный депозит матери, потери составят около 16000 грн.
А много Вы знаете пенсионеров, которые регулярно мониторят чуть ли не ежемесячное изменение тарифов?
Скотский банк. Прежде всего, по отношению к своим самым многочисленным и верным клиентам.
acsir
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