Не є Ваша правда...в ці дні дійсно великі черги тих хто платить комуналь.
За пару днів розсосуться.
Банка вже не та шо була...і достатньо шустро кредитує навіть фізиків.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:19
Не є Ваша правда...в ці дні дійсно великі черги тих хто платить комуналь.
За пару днів розсосуться.
Банка вже не та шо була...і достатньо шустро кредитує навіть фізиків.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:25
Як «державний» «Ощадбанк» краде гроші бюджетників
Як «державний» «Ощадбанк» краде гроші бюджетників
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:32
Тема не розкрита...кидайте посилання на судові рішення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:06
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:10
Дык будто вчера такое наступило. Сколько выданных ощАдом и укрэксимбанком кредитных средств растворилось транзитом через счета фирм, приближенных к верхам - не счесть.
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:16
Ощадбанк
я знаю сколько выдано при януковиче, вышки бойко, укртелеком, креатив, гулливер, МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ УКРАДЕНО! А при пышном, прошу сообщите, не слышал про массовое воровство. Слышал про как малый-средний бизнес активно кредитуют, автокредиты выдают активно, тёплый дом, вот про это я слышал.
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:41
Так вот же оно, под самым носом. Называется "stavki-z-150120-longatsiya.pdf".
Прошлый раз таким жлобским финтом Ощад украл у меня за квартал больше 3500 грн., после чего я забрал из него все до копейки.
Сейчас, если не переоформить годичный депозит матери, потери составят около 16000 грн.
А много Вы знаете пенсионеров, которые регулярно мониторят чуть ли не ежемесячное изменение тарифов?
Скотский банк. Прежде всего, по отношению к своим самым многочисленным и верным клиентам.
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:39
acsir Типа в других банках по другому. Ага.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:41
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