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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:19
acsir написав: Фантом написав:acsir
Типа в других банках по другому. Ага.
Были депозиты в 6 банках. И везде пролонгация проводилась на условиях действующего на дату пролонгации депозита, а не на 5% меньше.
Возможно, просто повезло?
Обычно если такой тип депозита ещё оформляют, то ставка при пролонгации будет как у действующего. Если нет то часто занижают ставку.
Хотя вот в ощаде был депозит Дов1ра. тот вообще пролонгировался по ставке оформления. 9% в валюте. Были времена однако. (
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:38
В Ощад24/7 пропали все шаблоны. Это я такая везучая или у всех такая напасть?
Востаннє редагувалось Кассандра
в Сер 22 січ, 2020 20:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:55
Кассандра написав:
В Ощад24/7 пропали все шаблоны. Это я такая везучая или у всех такая напасть?
Они ж грозились пристрелить все неИБАНутые шаблоны
Я свой десяток подправил тут
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:57
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появились "блудные дети"
но пару часиков где-то точно отсутствовали
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:05
Кассандра
, ааа, т.е. без спросу бігають
Я у своих все проверил, подогнал аммуницию, готовы сразу в бой.
Ждемс ток боеприпасы
... делайте хоть что-нибудь!
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