RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1613161416151616>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
131
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:19

Re: Ощадбанк

acsir написав:
  Фантом написав:acsir Типа в других банках по другому. Ага.

Были депозиты в 6 банках. И везде пролонгация проводилась на условиях действующего на дату пролонгации депозита, а не на 5% меньше.
Возможно, просто повезло?


Обычно если такой тип депозита ещё оформляют, то ставка при пролонгации будет как у действующего. Если нет то часто занижают ставку.
Хотя вот в ощаде был депозит Дов1ра. тот вообще пролонгировался по ставке оформления. 9% в валюте. Были времена однако. (
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3089
З нами з: 24.06.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:38

В Ощад24/7 пропали все шаблоны. Это я такая везучая или у всех такая напасть?
Востаннє редагувалось Кассандра в Сер 22 січ, 2020 20:56, всього редагувалось 2 разів.
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 998
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:55

  Кассандра написав:В Ощад24/7 пропали все шаблоны. Это я такая везучая или у всех такая напасть?

Они ж грозились пристрелить все неИБАНутые шаблоны
Я свой десяток подправил тут
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30244
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3509 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:57

clientage появились "блудные дети" :wink: но пару часиков где-то точно отсутствовали :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 998
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:05

Кассандра, ааа, т.е. без спросу бігають :)
Я у своих все проверил, подогнал аммуницию, готовы сразу в бой.
Ждемс ток боеприпасы :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30244
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3509 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:02

Re: Ощадбанк

В мобильном приложении пышки есть возможность пополнить депо с карточки, или не?
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 30.05.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:22

  escobar написав:В мобильном приложении пышки есть возможность пополнить депо с карточки, или не?

Есть. В Переводах, типа с Карточного на Депозит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30244
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3509 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 23:38

Re: Ощадбанк

Как закрыть карты удаленно?
(Без визита в отделение)
BigMan
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:58

Re: Ощадбанк

Шановні!
А це лише я один тільки сьогодні помітив, що у поточних "Тарифах за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток" залишився лише один варіант SMS-інформування - 7 грн.?
Sungsam
 
Повідомлень: 131
З нами з: 05.10.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:10

  BigMan написав:Как закрыть карты удаленно?
(Без визита в отделение)

Закривав в відділенні.
Вроді в іншому де відкрива ще вимагався одобрямс керівника відділення.
Без візиту не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31863
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1613161416151616>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Google Feedfetcher, i-botanik, la9, sens і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (814)
27.01.2020 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.