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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:19
acsir написав: Фантом написав:acsir
Типа в других банках по другому. Ага.
Были депозиты в 6 банках. И везде пролонгация проводилась на условиях действующего на дату пролонгации депозита, а не на 5% меньше.
Возможно, просто повезло?
Обычно если такой тип депозита ещё оформляют, то ставка при пролонгации будет как у действующего. Если нет то часто занижают ставку.
Хотя вот в ощаде был депозит Дов1ра. тот вообще пролонгировался по ставке оформления. 9% в валюте. Были времена однако. (
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:38
В Ощад24/7 пропали все шаблоны. Это я такая везучая или у всех такая напасть?
Востаннє редагувалось Кассандра
в Сер 22 січ, 2020 20:56, всього редагувалось 2 разів.
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1
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:55
Кассандра написав:
В Ощад24/7 пропали все шаблоны. Это я такая везучая или у всех такая напасть?
Они ж грозились пристрелить все неИБАНутые шаблоны
Я свой десяток подправил тут
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:57
clientage
появились "блудные дети"
но пару часиков где-то точно отсутствовали
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Кассандра
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:05
Кассандра
, ааа, т.е. без спросу бігають
Я у своих все проверил, подогнал аммуницию, готовы сразу в бой.
Ждемс ток боеприпасы
... делайте хоть что-нибудь!
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2
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:02
В мобильном приложении пышки есть возможность пополнить депо с карточки, или не?
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escobar
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Додано: Нед 26 січ, 2020 22:22
escobar написав:
В мобильном приложении пышки есть возможность пополнить депо с карточки, или не?
Есть. В Переводах, типа с Карточного на Депозит
... делайте хоть что-нибудь!
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2
Додано: Нед 26 січ, 2020 23:38
Как закрыть карты удаленно?
(Без визита в отделение)
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BigMan
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:58
Шановні!
А це лише я один тільки сьогодні помітив, що у поточних "Тарифах за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток" залишився лише один варіант SMS-інформування - 7 грн.?
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Sungsam
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:10
BigMan написав:
Как закрыть карты удаленно?
(Без визита в отделение)
Закривав в відділенні.
Вроді в іншому де відкрива ще вимагався одобрямс керівника відділення.
Без візиту не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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