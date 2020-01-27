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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
131
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:11

  Sungsam написав:Шановні!
А це лише я один тільки сьогодні помітив, що у поточних "Тарифах за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток" залишився лише один варіант SMS-інформування - 7 грн.?

Це на шо Ви натякаєте?
Мою карту спаплюжать? :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:28

Re: Ощадбанк

  Кассандра написав:В Ощад24/7 пропали все шаблоны.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:24

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Це на шо Ви натякаєте?
Мою карту спаплюжать?

Вибачте!
Мабуть потрібно було уточнити, що моя репліка стосувалась "звичайних" карт (в тому числі зарплатних проектів). По МК поки що без змін
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:43

  Sungsam написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це на шо Ви натякаєте?
Мою карту спаплюжать?

Вибачте!
Мабуть потрібно було уточнити, що моя репліка стосувалась "звичайних" карт (в тому числі зарплатних проектів). По МК поки що без змін

Та нема за шо вибачати. Все Ок.
Вже капнув прОцент по МЗ...шось всі мовчать. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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