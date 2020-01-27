Це на шо Ви натякаєте?
Мою карту спаплюжать?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:11
Це на шо Ви натякаєте?
Мою карту спаплюжать?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:28
Re: Ощадбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:24
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:43
Та нема за шо вибачати. Все Ок.
Вже капнув прОцент по МЗ...шось всі мовчать.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:39
Re: Ощадбанк
Если пропою на 0800 о "компрометации" карты?
Они ее блокнут?
Платно?
При этом будут перевыпускать?
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:44
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:46
Re: Ощадбанк
По старій памяті вроді 20 грн було в ціні.
Може зараз подорожчало.
Чи то блокування чи то розблокування.
Якщо рахунок не в ціні то новий відкривається і юзається з новою карткою.
Старий закривається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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