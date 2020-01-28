acsir написав:Якщо у Вас немає копії заяви з штампом і датою про реєстрацію, то велика ймовірність, що її просто викинуть у сміття.
Копія з реєстраційним номером має бути на руках...це всі знають.
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stolyarchuk_1965 написав:Доброго дня! Знімаючи гроші з картки в банкоматі, який знаходиться в відділенні ощадбанку в м.Христинівка Черкаської обл. банкомат із 3000 видав лише 1000, віддав картку, на телефон прийшло повідомлення про отримання всієї суми.Зразу зателефонувала на гарячу лінію, відправили у відділення банку.У відділенні ощадбанку, куди я звернулася відразу, поставилися вороже, мене ніхто не хотів слухати, відправляли звонити на гарячу лінію, заяву-претензію взяли через добу. Пройшло вже десять днів, відповіді нема, і мабуть не буде.Тепер я знаю що потрібно було запитувати і занотовувати фамілії всіх до кого зверталась,переписати номери купюр, а тоді я була дуже розгублена і засмучена, цього не зробила. Підскажіть, що можна зробити і куди звернутися?