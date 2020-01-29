Копія з реєстраційним номером має бути на руках...це всі знають.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:27
Re: Ощадбанк
Копія з реєстраційним номером має бути на руках...це всі знають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:56
Мені рекомендували в трохи в інші ситуації написати скаргу в нбу.
Писало що діє та розглядали, відправляли електронною поштою,лише треба по шаблону.
Спробуйте)
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:25
Re: Ощадбанк
1. Картка якого банку?
2. учим матчасть - "звернення громадян".
3. Ждемс 30дней.
Тормошение НИЧЕГО НЕ ДАСТ , это не их компетенция.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:27
Re: Ощадбанк
А если я с просроченную карту Киянина вставлю в банкомат снять остаток - банкомат ее зажует?
Перевыпуск карты должен быть по тем же условиям договора, то есть без новых комиссий, которые ввели позже, а именно - РКО якщо не отримуються пільги на картку? Ибо я хочу, чтоб бабушкины льготы на другую карту капалию.
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:30
зажует, аданазначно
Карты ВСЕГДА перевыпускаются по ТЕКУЩИМ условиям
Более того, условия обслуживания(Тарифы) могут менятся по нескольку раз и в процессе пользования картой, особенно у ощАда...
Так шо не обольщайтесь
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, lel, liliya_logical, ramaz, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|