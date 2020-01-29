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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
131
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:27

Re: Ощадбанк

  acsir написав:Якщо у Вас немає копії заяви з штампом і датою про реєстрацію, то велика ймовірність, що її просто викинуть у сміття.

Копія з реєстраційним номером має бути на руках...це всі знають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:56

  stolyarchuk_1965 написав:Доброго дня! Знімаючи гроші з картки в банкоматі, який знаходиться в відділенні ощадбанку в м.Христинівка Черкаської обл. банкомат із 3000 видав лише 1000, віддав картку, на телефон прийшло повідомлення про отримання всієї суми.Зразу зателефонувала на гарячу лінію, відправили у відділення банку.У відділенні ощадбанку, куди я звернулася відразу, поставилися вороже, мене ніхто не хотів слухати, відправляли звонити на гарячу лінію, заяву-претензію взяли через добу. Пройшло вже десять днів, відповіді нема, і мабуть не буде.Тепер я знаю що потрібно було запитувати і занотовувати фамілії всіх до кого зверталась,переписати номери купюр, а тоді я була дуже розгублена і засмучена, цього не зробила. Підскажіть, що можна зробити і куди звернутися?



Мені рекомендували в трохи в інші ситуації написати скаргу в нбу.
Писало що діє та розглядали, відправляли електронною поштою,лише треба по шаблону.
https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:25

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Ви писали щоб невидані кошти зарахували на рахунок?
Час від часу тормошіть керівника відділення і запитуйте коли була інкасація банкомата і які результати Вашої претензії?


1. Картка якого банку?
2. учим матчасть - "звернення громадян".
3. Ждемс 30дней.
Тормошение НИЧЕГО НЕ ДАСТ , это не их компетенция.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:27

Re: Ощадбанк

А если я с просроченную карту Киянина вставлю в банкомат снять остаток - банкомат ее зажует?

Перевыпуск карты должен быть по тем же условиям договора, то есть без новых комиссий, которые ввели позже, а именно - РКО якщо не отримуються пільги на картку? Ибо я хочу, чтоб бабушкины льготы на другую карту капалию.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:30

  Slx написав:А если я с просроченную карту Киянина вставлю в банкомат снять остаток - банкомат ее зажует?

Перевыпуск карты должен быть по тем же условиям договора, то есть без новых комиссий, которые ввели позже, а именно - РКО якщо не отримуються пільги на картку? Ибо я хочу, чтоб бабушкины льготы на другую карту капалию.

зажует, аданазначно
Карты ВСЕГДА перевыпускаются по ТЕКУЩИМ условиям
Более того, условия обслуживания(Тарифы) могут менятся по нескольку раз и в процессе пользования картой, особенно у ощАда...
Так шо не обольщайтесь :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:24

За что пенсам по 200 грн. на карту киевлянина выплатили (от боксёра чтоль)?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:30

Re: Ощадбанк

От боксёра на День Соборності
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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