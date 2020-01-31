lel написав:Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
lel написав:Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб.
lel написав:Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб.