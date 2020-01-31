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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
131
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:35

  lel написав:Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб.

Ставки з 12 лютого знижуються за депозитами в національній валюті на 2 процентних пункти, в доларах США та євро – на 0,5 п.п.
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... ikh-osib-i

Це 11% на півроку і рік? :shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:43

  lel написав:Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб.

Ставки з 12 лютого знижуються за депозитами в національній валюті на 2 процентних пункти, в доларах США та євро – на 0,5 п.п.
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... ikh-osib-i


молодці!
давайте ще більше вниз! :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:55

  greenozon написав:
  lel написав:Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб.

Ставки з 12 лютого знижуються за депозитами в національній валюті на 2 процентних пункти, в доларах США та євро – на 0,5 п.п.
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... ikh-osib-i


молодці!
давайте ще більше вниз! :mrgreen:

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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:42

Re: Ощадбанк

  greenozon написав:давайте ще більше вниз!


и дадут, под пышкой земля играет.
"2 шага вперед , 1 шаг назад" - по депо 2 вниз , по кредитам - ТОЛЬКО 1.
Пышка, чтоб в кресле усидеть скоро и отрицательные будет рисовать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:27

Re: Ощадбанк

отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:35

Re: Ощадбанк

  Stringer написав:uaprofi писал(а):
а у вас социальный кабинет - там где смотреть монетизацию работает?


У меня уже неделю как 404


алогичная ситуация
почему не работает? это издевательство...
уже больше недели - непонятно куда и сколько денег они платят
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 05:39

  потерпевший написав:отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.

Туда ему и дорога.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:00

  uaprofi написав:
  Stringer написав:uaprofi писал(а):
а у вас социальный кабинет - там где смотреть монетизацию работает?


У меня уже неделю как 404


алогичная ситуация
почему не работает? это издевательство...
уже больше недели - непонятно куда и сколько денег они платят

У меня работает. Но только если заходить прямо с сайта. "Мій банк..." - "Пільговикам..." и дальше в кабинет. Если сохраняю ссылку в закладки - отлуп. Вроде не может такого быть, но факт перед глазами.
acsir
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:19

  Igneus написав:
  потерпевший написав:отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.

Туда ему и дорога.

Для Неньки України Мій банк мусить жити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:57

  Igneus написав:
  потерпевший написав:отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.

Туда ему и дорога.


спочату в фонд, а далі буде видко
головне пишноту копнути пошвидше
+50грн !
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greenozon
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