Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:35
lel написав:
Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб.
Ставки з 12 лютого знижуються за депозитами в національній валюті на 2 процентних пункти, в доларах США та євро – на 0,5 п.п.
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... ikh-osib-i
Це 11% на півроку і рік?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:43
lel написав:
Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб.
Ставки з 12 лютого знижуються за депозитами в національній валюті на 2 процентних пункти, в доларах США та євро – на 0,5 п.п.
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... ikh-osib-i
молодці!
давайте ще більше вниз!
greenozon
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:55
greenozon написав: lel написав:
Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб.
Ставки з 12 лютого знижуються за депозитами в національній валюті на 2 процентних пункти, в доларах США та євро – на 0,5 п.п.
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... ikh-osib-i
молодці!
давайте ще більше вниз!
Курс ВВЕРХ !!!
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:42
greenozon написав:
давайте ще більше вниз!
и дадут, под пышкой земля играет.
"2 шага вперед , 1 шаг назад" - по депо 2 вниз , по кредитам - ТОЛЬКО 1.
Пышка, чтоб в кресле усидеть скоро и отрицательные будет рисовать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Суб 01 лют, 2020 02:27
отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.
потерпевший
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Додано: Суб 01 лют, 2020 02:35
Stringer написав:
uaprofi писал(а):
а у вас социальный кабинет - там где смотреть монетизацию работает?
У меня уже неделю как 404
алогичная ситуация
почему не работает? это издевательство...
уже больше недели - непонятно куда и сколько денег они платят
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Суб 01 лют, 2020 05:39
потерпевший написав:
отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.
Туда ему и дорога.
Igneus
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Додано: Суб 01 лют, 2020 07:00
uaprofi написав: Stringer написав:
uaprofi писал(а):
а у вас социальный кабинет - там где смотреть монетизацию работает?
У меня уже неделю как 404
алогичная ситуация
почему не работает? это издевательство...
уже больше недели - непонятно куда и сколько денег они платят
У меня работает. Но только если заходить прямо с сайта. "Мій банк..." - "Пільговикам..." и дальше в кабинет. Если сохраняю ссылку в закладки - отлуп. Вроде не может такого быть, но факт перед глазами.
acsir
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Додано: Суб 01 лют, 2020 09:19
Igneus написав: потерпевший написав:
отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.
Туда ему и дорога.
Для Неньки України Мій банк мусить жити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32030
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:57
Igneus написав: потерпевший написав:
отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.
Туда ему и дорога.
спочату в фонд, а далі буде видко
головне пишноту копнути пошвидше
greenozon
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