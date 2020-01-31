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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1616161716181619

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
131
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  потерпевший написав:отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.

Туда ему и дорога.

Для Неньки України Мій банк мусить жити.

Це суперечить законам ринку.
Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок платників податків, якщо він не бажає одужувати і розкрадає кошти клієнтів.
Крадуть кошти без зазріння совісті вже у дітей з інвалідністю.
https://ua-news.liga.net/economics/news ... eksimbanku
https://minfin.com.ua/ua/2019/12/27/40207530/
Igneus
 
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  #<1 ... 1616161716181619
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