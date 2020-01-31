Це суперечить законам ринку.
Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок платників податків, якщо він не бажає одужувати і розкрадає кошти клієнтів.
Крадуть кошти без зазріння совісті вже у дітей з інвалідністю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:01
Це суперечить законам ринку.
Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок платників податків, якщо він не бажає одужувати і розкрадає кошти клієнтів.
Крадуть кошти без зазріння совісті вже у дітей з інвалідністю.
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