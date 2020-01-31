Це суперечить законам ринку.
Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок платників податків, якщо він не бажає одужувати і розкрадає кошти клієнтів.
Крадуть кошти без зазріння совісті вже у дітей з інвалідністю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:01
Це суперечить законам ринку.
Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок платників податків, якщо він не бажає одужувати і розкрадає кошти клієнтів.
Крадуть кошти без зазріння совісті вже у дітей з інвалідністю.
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:26
Re: Ощадбанк
Лікар сказав в морг - значить в морг!
але перше в фонд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:45
Igneus, закрити Пишку це те саме що закрити ПРиват...крах БС Неньки УКраїни.
На чию мельницю воду ллєте?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:55
Re: Ощадбанк
В свое время примерно так же говорили о закрытии АК АПБ "Украина". Но ничё - если мне не изменяет память в 2001 году начали ликвидацию и успешно банку закрыли. Так что не надо бояться ампутировать то, что уже отмерло и гниет
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:00
Нормаль Пишка працює.
Потрібно прагнути до кращого...як Катерина каже.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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