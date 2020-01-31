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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
131
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  потерпевший написав:отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.

Туда ему и дорога.

Для Неньки України Мій банк мусить жити.

Це суперечить законам ринку.
Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок платників податків, якщо він не бажає одужувати і розкрадає кошти клієнтів.
Крадуть кошти без зазріння совісті вже у дітей з інвалідністю.
https://ua-news.liga.net/economics/news ... eksimbanku
https://minfin.com.ua/ua/2019/12/27/40207530/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:26

Re: Ощадбанк

  Igneus написав:Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок


Лікар сказав в морг - значить в морг! :)
але перше в фонд
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:45

Igneus, закрити Пишку це те саме що закрити ПРиват...крах БС Неньки УКраїни.
На чию мельницю воду ллєте? :wink:
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:55

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Igneus, закрити Пишку це те саме що закрити ПРиват...крах БС Неньки УКраїни.
В свое время примерно так же говорили о закрытии АК АПБ "Украина". Но ничё - если мне не изменяет память в 2001 году начали ликвидацию и успешно банку закрыли. Так что не надо бояться ампутировать то, что уже отмерло и гниет ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:00

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Igneus, закрити Пишку це те саме що закрити ПРиват...крах БС Неньки УКраїни.
В свое время примерно так же говорили о закрытии АК АПБ "Украина". Но ничё - если мне не изменяет память в 2001 году начали ликвидацию и успешно банку закрыли. Так что не надо бояться ампутировать то, что уже отмерло и гниет ;)

Нормаль Пишка працює.
Потрібно прагнути до кращого...як Катерина каже.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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