Це суперечить законам ринку.
Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок платників податків, якщо він не бажає одужувати і розкрадає кошти клієнтів.
Крадуть кошти без зазріння совісті вже у дітей з інвалідністю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:01
Це суперечить законам ринку.
Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок платників податків, якщо він не бажає одужувати і розкрадає кошти клієнтів.
Крадуть кошти без зазріння совісті вже у дітей з інвалідністю.
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:26
Re: Ощадбанк
Лікар сказав в морг - значить в морг!
але перше в фонд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:45
Igneus, закрити Пишку це те саме що закрити ПРиват...крах БС Неньки УКраїни.
На чию мельницю воду ллєте?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:55
Re: Ощадбанк
В свое время примерно так же говорили о закрытии АК АПБ "Украина". Но ничё - если мне не изменяет память в 2001 году начали ликвидацию и успешно банку закрыли. Так что не надо бояться ампутировать то, что уже отмерло и гниет
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:00
Нормаль Пишка працює.
Потрібно прагнути до кращого...як Катерина каже.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:09
Спасибо зашёл. Чудеса действительно как Вы описали работает!!!
и теперь возник вопрос а куда деваются примерно 0.7% от суммы?
оно кудато испаряется? шо за нах?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:36
Комиссия за перечисление. Или Вы могли себе предствить, что банк, который без зазрения совести тырит мелочь по карманам пенсионеров за запрос остатка или перебрендирование депозитов, будет бесплатно гонять миллиарды по счетам?
Но вроде бы минсоц увеличивает сумму льгот на эти 0,7%. Просто в том алгоритме, по которому идет начисление и перечисление поставщикам услуг, реальную сумму положенных льгот просчитать невозможно.
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:44
Re: Ощадбанк
Да закрыли , но банк в дно потянул именно Киев с выдачей кредитов депукакам.
Другие дирекции выходили на тот момент в плюса и хорошо себя почували. Но... "Украина" активно строился и развивался - районные отделения за 1 грн ушли в Казначейство и Статистику. А областные - заграбастала сибе за ту же 1 грн судова влада. Нормально так держава поживилась. Закрытие "Украины" дало мощный толчок/пендель развитию поштово-пенсийному АВАЛЮ, весь народ повалил туда. Аваль подкорили, жирок наростили и благополучно спихнули згодом Райфайзену.
Кста, Приват на Пышке тоже может погреться, подгребая все хозяйство под себя.
Приват более предпочтительный Ощаду - а места на бирже хватит усем.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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