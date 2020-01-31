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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
131
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  потерпевший написав:отмена гос.гарантии+снижение ставок=резкое сокращение депозитов.Если фонд гарантирования поднимет планку,ощаду конец.

Туда ему и дорога.

Для Неньки України Мій банк мусить жити.

Це суперечить законам ринку.
Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок платників податків, якщо він не бажає одужувати і розкрадає кошти клієнтів.
Крадуть кошти без зазріння совісті вже у дітей з інвалідністю.
https://ua-news.liga.net/economics/news ... eksimbanku
https://minfin.com.ua/ua/2019/12/27/40207530/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:26

Re: Ощадбанк

  Igneus написав:Ну не можна тривалий час підтримувати фактичного небіжчика за рахунок


Лікар сказав в морг - значить в морг! :)
але перше в фонд
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:45

Igneus, закрити Пишку це те саме що закрити ПРиват...крах БС Неньки УКраїни.
На чию мельницю воду ллєте? :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:55

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Igneus, закрити Пишку це те саме що закрити ПРиват...крах БС Неньки УКраїни.
В свое время примерно так же говорили о закрытии АК АПБ "Украина". Но ничё - если мне не изменяет память в 2001 году начали ликвидацию и успешно банку закрыли. Так что не надо бояться ампутировать то, что уже отмерло и гниет ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:00

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Igneus, закрити Пишку це те саме що закрити ПРиват...крах БС Неньки УКраїни.
В свое время примерно так же говорили о закрытии АК АПБ "Украина". Но ничё - если мне не изменяет память в 2001 году начали ликвидацию и успешно банку закрыли. Так что не надо бояться ампутировать то, что уже отмерло и гниет ;)

Нормаль Пишка працює.
Потрібно прагнути до кращого...як Катерина каже.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:09

  acsir написав:У меня работает. Но только если заходить прямо с сайта. "Мій банк..." - "Пільговикам..." и дальше в кабинет. Если сохраняю ссылку в закладки - отлуп. Вроде не может такого быть, но факт перед глазами.


Спасибо зашёл. Чудеса действительно как Вы описали работает!!!
и теперь возник вопрос а куда деваются примерно 0.7% от суммы?
оно кудато испаряется? шо за нах?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:36

  uaprofi написав:
  acsir написав:У меня работает. Но только если заходить прямо с сайта. "Мій банк..." - "Пільговикам..." и дальше в кабинет. Если сохраняю ссылку в закладки - отлуп. Вроде не может такого быть, но факт перед глазами.


Спасибо зашёл. Чудеса действительно как Вы описали работает!!!
и теперь возник вопрос а куда деваются примерно 0.7% от суммы?
оно кудато испаряется? шо за нах?

Комиссия за перечисление. Или Вы могли себе предствить, что банк, который без зазрения совести тырит мелочь по карманам пенсионеров за запрос остатка или перебрендирование депозитов, будет бесплатно гонять миллиарды по счетам?
Но вроде бы минсоц увеличивает сумму льгот на эти 0,7%. Просто в том алгоритме, по которому идет начисление и перечисление поставщикам услуг, реальную сумму положенных льгот просчитать невозможно.
acsir
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:44

Re: Ощадбанк

  Flamingo написав:В свое время примерно так же говорили о закрытии АК АПБ "Украина". Но ничё - если мне не изменяет память в 2001 году начали ликвидацию и успешно банку закрыли. Так что не надо бояться ампутировать то, что уже отмерло и гниет


Да закрыли , но банк в дно потянул именно Киев с выдачей кредитов депукакам.
Другие дирекции выходили на тот момент в плюса и хорошо себя почували. Но... "Украина" активно строился и развивался - районные отделения за 1 грн ушли в Казначейство и Статистику. А областные - заграбастала сибе за ту же 1 грн судова влада. Нормально так держава поживилась. Закрытие "Украины" дало мощный толчок/пендель развитию поштово-пенсийному АВАЛЮ, весь народ повалил туда. Аваль подкорили, жирок наростили и благополучно спихнули згодом Райфайзену.
Кста, Приват на Пышке тоже может погреться, подгребая все хозяйство под себя.
Приват более предпочтительный Ощаду - а места на бирже хватит усем.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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