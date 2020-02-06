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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:26

  clientage написав:
  lov2108 написав:Підкажіть...а як через Ощад24/7 відкрити депо "Мій пенсійний" ? Дає вибрати тільки "Мій депо".
Проте на сайті зазначено що якщо мій пенсійний відкривати через 24/7, то буде +0,25.

Эт тока для пенсов, у которых есть Пенсионныя карта в ощАде

От фак. Мама пенсіонер, проте по пенсії товарищує з паном Смілянським ))
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:57

Пенсію в Пишці можна не отримувати але пенскарта для +0,25 в банці має бути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:34

Re: Ощадбанк

  lov2108 написав:От фак


все що треба знати про ощАд
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:01

Re: Ощадбанк

  Goodman написав:выдачей кредитов депукакам.

Ну это как раз таки очень годная категория заемщиков.
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ukrprom2014
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ukrprom2014 ну,не более чем на пять лет)
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:23

Всем Доброго дня.
Открыл деп, получил к нему карточку для процентов и зарегистрировался в Ощад 24. После чего с карты начали списывать по 7 грн/мес (даже когда в настройках выключаю информирование)
Вычитал что если открыть "моя картка", то по ней отсутствует абонплата за смс. Подскажите алгоритм, как переключить пароли на вход в Ощад24 с карты для процентов на "моя карта"
Leksa
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:28

  Leksa написав:Всем Доброго дня.
Открыл деп, получил к нему карточку для процентов и зарегистрировался в Ощад 24. После чего с карты начали списывать по 7 грн/мес (даже когда в настройках выключаю информирование)
Вычитал что если открыть "моя картка", то по ней отсутствует абонплата за смс. Подскажите алгоритм, как переключить пароли на вход в Ощад24 с карты для процентов на "моя карта"

1. В ІБ відключаєте СМС по карті під депо.
2. На теплій лінії вбиваєте старий акаунт ІБ.
3. Реєструєтесь по МК.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:07

рівне...відділення 48...працівники взагалі незнають що таке bank id...що таке "дія", що таке електронний кабінет водія
а суть питання була при вводі що в "діі", що в особистому кабінеті водія коли ввожу номер своеі карти вибивае помилку...якщо хтось з ваших працівників компентентен то хай дасть відповідь як зарееструватись в мобільному додатку "дія"?
валерчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:26

  валерчик написав:рівне...відділення 48...працівники взагалі незнають що таке bank id...що таке "дія", що таке електронний кабінет водія
а суть питання була при вводі що в "діі", що в особистому кабінеті водія коли ввожу номер своеі карти вибивае помилку...якщо хтось з ваших працівників компентентен то хай дасть відповідь як зарееструватись в мобільному додатку "дія"?

Пробуйте карту іншого банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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