От фак. Мама пенсіонер, проте по пенсії товарищує з паном Смілянським ))
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:26
От фак. Мама пенсіонер, проте по пенсії товарищує з паном Смілянським ))
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:57
Пенсію в Пишці можна не отримувати але пенскарта для +0,25 в банці має бути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:34
Re: Ощадбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 23:01
Re: Ощадбанк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:23
Всем Доброго дня.
Открыл деп, получил к нему карточку для процентов и зарегистрировался в Ощад 24. После чего с карты начали списывать по 7 грн/мес (даже когда в настройках выключаю информирование)
Вычитал что если открыть "моя картка", то по ней отсутствует абонплата за смс. Подскажите алгоритм, как переключить пароли на вход в Ощад24 с карты для процентов на "моя карта"
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:28
1. В ІБ відключаєте СМС по карті під депо.
2. На теплій лінії вбиваєте старий акаунт ІБ.
3. Реєструєтесь по МК.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:07
рівне...відділення 48...працівники взагалі незнають що таке bank id...що таке "дія", що таке електронний кабінет водія
а суть питання була при вводі що в "діі", що в особистому кабінеті водія коли ввожу номер своеі карти вибивае помилку...якщо хтось з ваших працівників компентентен то хай дасть відповідь як зарееструватись в мобільному додатку "дія"?
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:26
Пробуйте карту іншого банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:04
They cant fix or resolve simple questions. Disappointed, Don't recommend to deal with this institution at all.
-------
відгуки іноземців про ощАд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|