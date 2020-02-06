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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:55
валерчик написав:
дасть відповідь як зарееструватись в мобільному додатку "дія"?
Не торопитесь, оно еще глчюное и сырое.
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