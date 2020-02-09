Не торопитесь, оно еще глчюное и сырое.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:55
Re: Ощадбанк
Не торопитесь, оно еще глчюное и сырое.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 09 лют, 2020 09:07
А карта зачем? Авторизируйтесь через приват24 или моно и все должно быть ок. (через моно у меня проблем нет)
Додано: Нед 09 лют, 2020 09:15
Re: Ощадбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) або 50 грн за КОКОДебіт від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:09
Re: Ощадбанк
у меня только одна карта ощадбанка...
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:49
валерчик
Для некоторых и это много
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
|