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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1618161916201621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:55

Re: Ощадбанк

  валерчик написав:дасть відповідь як зарееструватись в мобільному додатку "дія"?

Не торопитесь, оно еще глчюное и сырое.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:07

  Квесторе_поверніться написав:
  валерчик написав:рівне...відділення 48...працівники взагалі незнають що таке bank id...що таке "дія", що таке електронний кабінет водія
а суть питання була при вводі що в "діі", що в особистому кабінеті водія коли ввожу номер своеі карти вибивае помилку...якщо хтось з ваших працівників компентентен то хай дасть відповідь як зарееструватись в мобільному додатку "дія"?

Пробуйте карту іншого банку.

А карта зачем? Авторизируйтесь через приват24 или моно и все должно быть ок. (через моно у меня проблем нет)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:15

Re: Ощадбанк

  ol_zy написав:Авторизируйтесь через приват24

Народ любить алгоритм.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:09

Re: Ощадбанк

у меня только одна карта ощадбанка...
валерчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:49

валерчик
Для некоторых и это много :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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