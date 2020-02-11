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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 07:39
designarm написав:
Там на Моб.Заощадження не собираются ставку снижать ?
звучит как просьба, вот не понимаю я некоторых форумчан
, мазохисты что-ли...
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