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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1619162016211622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 07:39

  designarm написав:Там на Моб.Заощадження не собираются ставку снижать ?

звучит как просьба, вот не понимаю я некоторых форумчан :(, мазохисты что-ли...
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Повідомлень: 1419
З нами з: 07.02.09
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  #<1 ... 1619162016211622
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