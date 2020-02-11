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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1620162116221623>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 07:39

  designarm написав:Там на Моб.Заощадження не собираются ставку снижать ?

звучит как просьба, вот не понимаю я некоторых форумчан :(, мазохисты что-ли...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:45

Re: Ощадбанк

Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ? Уже как шестой день можно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:49

  vadymbanker написав:Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ? Уже как шестой день можно.

:shock:
Шо правда?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:53

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ? Уже как шестой день можно.

:shock:
Шо правда?
Да, если без сарказма спрашиваете.
Странно, что не было новости на сайте Банка, не сообщения в Ощад24, на fb не смотрел. Так долго все ждали.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:57

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ? Уже как шестой день можно.

:shock:
Шо правда?
Да, если без сарказма спрашиваете.
Странно, что не было новости на сайте Банка, не сообщения в Ощад24, на fb не смотрел. Так долго все ждали.


можете показати скрін, розповісти деталі що де як?
дякую
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:04

Вуаля красота

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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:05

  vadymbanker написав:Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ? Уже как шестой день можно.

То у Сбера, а не у ощАда :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:07

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ? Уже как шестой день можно.

То у Сбера, а не у ощАда :lol: :lol: :lol:
Это шутка? Я говорю Ощадбанк, онлайн обмен валют, с пятницы работает.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:16

Vadymbanker, з Мій комфорт грн на Мій рахунок долар додаткової комісії не буде?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:17

  vadymbanker написав:
clientage написав:
  vadymbanker написав:Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ? Уже как шестой день можно.

То у Сбера, а не у ощАда :lol: :lol: :lol:
Это шутка? Я говорю Ощадбанк, онлайн обмен валют, с пятницы работает.

Угу. Смотрю в апликухе. Правда, у меня рисует курс 24.70/24.28, а 5 мин назад было 24.40.. Нуна пробовать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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