звучит как просьба, вот не понимаю я некоторых форумчан , мазохисты что-ли...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 07:39
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:45
Re: Ощадбанк
Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ? Уже как шестой день можно.
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:49
Шо правда?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:53
Re: Ощадбанк
Да, если без сарказма спрашиваете.
Странно, что не было новости на сайте Банка, не сообщения в Ощад24, на fb не смотрел. Так долго все ждали.
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:57
можете показати скрін, розповісти деталі що де як?
дякую
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:04
Вуаля красота
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:05
То у Сбера, а не у ощАда
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:07
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:16
Vadymbanker, з Мій комфорт грн на Мій рахунок долар додаткової комісії не буде?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:17
Угу. Смотрю в апликухе. Правда, у меня рисует курс 24.70/24.28, а 5 мин назад было 24.40.. Нуна пробовать
... делайте хоть что-нибудь!
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